Три человека погибли в жестком ДТП на трассе «Кавказ» в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 11 апреля на федеральной автодороге «Кавказ» в Кавказском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2110 врезался в автомобиль Audi. В результате ДТП три человека погибли и еще двое пострадали.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. Движение транспорта на месте происшествия регулируют сотрудники ДПС, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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