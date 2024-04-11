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Три человека погибли в жестком ДТП на трассе «Кавказ» в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-cheloveka-pogibli-v-zhestkom-dtp-na-trasse-kavkaz-v-krasnodarskom-krae
Три человека погибли в жестком ДТП на трассе «Кавказ» в Краснодарском крае
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла 11 апреля на федеральной автодороге «Кавказ» в Кавказском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2110 врезался в автомобиль Audi. В результате ДТП три человека погибли и еще двое пострадали.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. Движение транспорта на месте происшествия регулируют сотрудники ДПС, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: легковушка сбила мотоцикл под Новороссийском, байкер погиб. Авария произошла 10 апреля около 21:00 на 20 км+600 м трассы «Новороссийск – Керченский пролив».

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