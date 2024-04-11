Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Легковушка сбила мотоцикл под Новороссийском, байкер погиб

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/legkovushka-sbila-mototsikl-pod-novorossijskom-bajker-pogib
Легковушка сбила мотоцикл под Новороссийском, байкер погиб
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Авария произошла 10 апреля около 21:00 на 20 км+600 м трассы «Новороссийск – Керченский пролив».

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Mazda ехал со стороны Новороссийска в сторону Анапы. В районе хутора Ленинский путь легковушка врезалась в попутно едущий мотоцикл под управлением 35-летнего местного жителя.

В результате ДТП мотоциклист скончался на месте от полученных травм, сообщает пресс-служба БДД УГИДББ по Новороссийску.

Читайте также: байкер ударился о фуру и погиб на трассе под Горячим Ключом.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях