Легковушка сбила мотоцикл под Новороссийском, байкер погиб

Авария произошла 10 апреля около 21:00 на 20 км+600 м трассы «Новороссийск – Керченский пролив».

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Mazda ехал со стороны Новороссийска в сторону Анапы. В районе хутора Ленинский путь легковушка врезалась в попутно едущий мотоцикл под управлением 35-летнего местного жителя.

В результате ДТП мотоциклист скончался на месте от полученных травм, сообщает пресс-служба БДД УГИДББ по Новороссийску.

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