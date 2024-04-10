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Байкер ударился о фуру и погиб на трассе под Горячим Ключом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bajker-udarilsya-o-furu-i-pogib-na-trasse-pod-goryachim-klyuchom
Байкер ударился о фуру и погиб на трассе под Горячим Ключом
Фото t.me/gibdd123region

Смертельная авария произошла 9 апреля около 22:08 на трассе М-4 «Дон».

По предварительным данным, 40-летний водитель мотоцикла Yamaha без регистрационных знаков на левом закруглении дороги не справился с управлением и опрокинулся на правый бок. После этого водитель мотоцикла ударился о стоявшую на обочине фуру.

В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте аварии. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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