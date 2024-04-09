Автомобиль сбил 9-летнего мальчика на велосипеде и врезался в столб под Абинском
Происшествия
09.04.2024 12:08
Авария произошла 8 апреля около 16:30 на одной из дорог в хуторе Эриванском.
По предварительным данным, женщина ехала за рулем автомобиля Renault и сбила 9-летнего мальчика, который ехал на велосипеде по правой обочине в попутном направлении и внезапно начал объезжать препятствие.
После столкновения машина съехала с дороги и врезалась в столб уличного освещения. В результате ДТП мальчик получил травмы, его госпитализировали в ЦРБ Абинска.
В ГИБДД отметили, что детям до 14 лет правила ПДД запрещают ездить по дорогам, сообщает Госавтоинспекция Абинского района в Telegram.
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