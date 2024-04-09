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Машина сбила электросамокат с мужчиной и 3-летней девочкой в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mashina-sbila-elektrosamokat-s-muzhchinoj-i-3-letnej-devochkoj-v-krasnodare
Машина сбила электросамокат с мужчиной и 3-летней девочкой в Краснодаре
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 8 апреля около 21:00 на прилегающей к дороге территории на улице Восточно-Кругликовской, 30.

По предварительным данным, 41-летний мужчина ехал за рулем автомобиля JAC по внутридворовой территории и на пешеходном переходе сбил электросамокат, на котором 32-летний мужчина вез 3-летнюю девочку.

В результате аварии девочка получила травмы. Медики осмотрели ребенка и назначили ей амбулаторное лечение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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