Пенсионерка на электросамокате сбила пожилую женщину во дворе дома в Анапе

Совершившая наезд женщина управляла электросамокатом большой мощности, требующий наличия водительского удостоверения.

По предварительным данным, 61-летняя местная жительница ехала на самокате Sky Wey по территории двора многоэтажки и наехала на 75-летнюю женщину. В результате происшествия пешеход получила перелом голени, ее госпитализировали.

На водителя электросамоката возбудили административное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение вреда здоровью по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ, а также составили протокол за управление транспортным средством без водительского удостоверения по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ, сообщает пресс-служба ОМВД Анапы.

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