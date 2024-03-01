Уголовное дело заведут на самокатчиков, сбивших девочку в Краснодаре

Двое молодых людей на электросамокате сбили шестилетнюю девочку на улице Шоссе Нефтяников. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

В результате инцидента ребенок получил травмы губы и ссадины. Виновники аварии с места происшествия скрылись.

Сотрудники СУ СК РФ по Краснодарскому краю проводят процессуальную проверку. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На записи с камер видно, как двое молодых людей на электросамокате сбили ребенка. По словам очевидцев, после они скрылись, не оказав помощи пострадавшей. Также на кадрах с камер видеонаблюдения видно, что после столкновения ребенок плачет, держится за лицо и уходит.