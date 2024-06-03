Женщина погибла в аварии в Славянском районе

Смертельное ДТП произошло вечером 3 июня на 74 км трассы «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк».

По словам главы района Романа Синяговского, в аварии погибла молодая женщина, еще одного мужчину доставили в Славянскую ЦРБ для оказания врачебной помощи.

«Уважаемые жители и гости Славянского района! Будьте внимательны и осторожны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим! Особенно сейчас, когда начался летний период, и поток транспорта значительно увеличился. Берегите себя и своих близких!» — написал Роман Синяговский в Telegram.

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