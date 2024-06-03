На Кубани легковушка вылетела на встречку и врезалась в иномарку, есть погибший
Происшествия
03.06.2024 10:58
Смертельная авария произошла 3 июня около 2:45 в Темрюкском районе на 136 км федеральной трассы А-289.
По предварительным данным, 25-летний водитель Lada Largus выехал на встречку и столкнулся с Hyundai, которым управлял 40-летний мужчина. После чего оба автомобиля загорелись.
В результате ДТП погиб 44-летний пассажир иномарки, пострадали оба водителя.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани.
Читайте также: в жестком ДТП под Краснодаром погиб 42-летний водитель.