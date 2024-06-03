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На Кубани легковушка вылетела на встречку и врезалась в иномарку, есть погибший

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-legkovushka-vyletela-na-vstrechku-i-vrezalas-v-inomarku-est-pogibshij
На Кубани легковушка вылетела на встречку и врезалась в иномарку, есть погибший
Фото t.me/gibdd123region

Смертельная авария произошла 3 июня около 2:45 в Темрюкском районе на 136 км федеральной трассы А-289.

По предварительным данным, 25-летний водитель Lada Largus выехал на встречку и столкнулся с Hyundai, которым управлял 40-летний мужчина. После чего оба автомобиля загорелись.

В результате ДТП погиб 44-летний пассажир иномарки, пострадали оба водителя.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани.

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