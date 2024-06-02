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В жестком ДТП под Краснодаром погиб 42-летний водитель

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-zhestkom-dtp-pod-krasnodarom-pogib-42-letnij-voditel
В жестком ДТП под Краснодаром погиб 42-летний водитель
Фото t.me/mvd01ra

Авария произошла 1 июня около 3:00 на участке дороги А-146 Краснодар — Верхнебаканский возле поселка Энем.

По предварительным данным, 42-летний житель Краснодарского края за рулем иномарки на трассе пошел на обгон, не справился с управлением и столкнулся с попутной «семеркой» под управлением 21-летнего кубанца.

В результате аварии погиб сам предположительный виновник ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Адыгея.

Обстоятельства аварии устанавливаются, по факту происшествия полицией Тахтамукайского района проводится проверка.

Фото t.me/mvd01ra

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