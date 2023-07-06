Женщина погибла, сорвавшись с крутого обрыва возле набережной Геленджика

Трагедия произошла 6 июля в 12:57 на улице Крымской около скульптуры «Дама с собачкой».

Женщина вышла за пределы набережной, подошла к крутому обрыву и сорвалась вниз с большой высоты. В результате падения она погибла на месте от полученных травм.

Очевидцы сообщили о случившемся на единый номер 112. Вскоре на место прибыли спасатели и бригада скорой помощи, сообщает Telegram-канал Pressa без пресса.

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