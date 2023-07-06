Пропавшего в Геленджике мужчину нашли погибшим

Владислав Абдуллоев 1 июля уехал из дома на своем автомобиле Chevrolet Aveo и перестал выходить на связь с родственниками и друзьями.

К поискам пропавшего 38-летнего мужчины подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Днем 6 июля в неофициальном Telegram-канале мэрии Геленджика появилась информация, что пропавшего Владислава Абдуллоева нашли погибшим.

В соцсетях появилась информация, что тело пропавшего мужчины обнаружили в салоне его автомобиля, который был на парковке гипермаркета «Магнит» на улице Советской.

О причинах гибели мужчины пока ничего не известно. Информация уточняется.

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