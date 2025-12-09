Logo
Женщина погибла при пожаре в заброшенном здании в Динском районе

Происшествия
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Пожар, унесший жизнь человека, произошел 8 декабря около 23:00 в станице Динской.

Загорелось неэксплуатируемое здание на улице Ленина. Огонь охватил площадь 50 кв. м, сообщил «Кубань 24» источник в экстренных службах региона.

Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар в 23:52. В ходе тушения было обнаружено тело женщины, личность которой пока не установлена. Причины возгорания выясняются.

Читайте также: трое детей и взрослый пострадали при пожаре в пятиэтажке в Армавире. Во время пожара спасли 15 человек, всего было эвакуировано 20 жильцов дома. Уточняется, что четверо пострадали — три ребенка и один взрослый. Они отравились продуктами горения. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

