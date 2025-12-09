Трое детей и взрослый пострадали при пожаре в пятиэтажке в Армавире

О возгорании в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Маркова, 347 стало известно вечером 8 декабря.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 18:41. Специалисты оперативно прибыли на место происшествия и в 18:53 локализовали огонь в квартире на площади 30 кв. м. Еще через 10 минут пожар полностью потушили.

Во время пожара спасли 15 человек, всего было эвакуировано 20 жильцов дома. Уточняется, что четверо пострадали — три ребенка и один взрослый. Они отравились продуктами горения. Пострадавших передали врачам скорой помощи.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при использовании легковоспламеняющихся жидкостей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», во время пожара в пятиэтажке в Армавире спасли 15 человек. В квартире загорелись вещи и мебель. В тушении задействовали 20 человек и 7 единиц техники.

