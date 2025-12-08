Во время пожара в пятиэтажке в Армавире спасли 15 человек

Пожар произошел в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Маркова, 347 в Армавире вечером 8 декабря. Загорелись вещи и мебель.

Сообщение о пожаре поступило в 18:41. Площадь возгорания достигла 30 кв. м. Локализовать его удалось в 18:53. Открытое горение устранили спустя еще пять минут. Полностью потушили пожар в 19:03.

Во время пожара спасли 15 человек, в том числе троих детей. Всего было эвакуировано 20 жильцов дома. В результате происшествия никто не пострадал.

В тушении участвовали 20 человек, были задействованы 7 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

