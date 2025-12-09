Женщина погибла при пожаре в квартире в Гулькевичском районе

Пожарная служба в 6:19 8 декабря получила сообщение о возгорании в многоквартирном доме в поселке Кубань на улице Рабочей.

Прибыв на место, спасатели Гулькевичского ПСГ обнаружили горение на площади 20 кв. м.

После тушения, в 7:23, на месте происшествия обнаружено тело женщины, чья личность пока не установлена, сообщил «Кубань 24» источник в экстренных службах.

Причины возгорания предстоит выяснить специальным службам.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этот же день женщина погибла при пожаре в заброшенном здании в Динском районе. Загорелось неэксплуатируемое здание на улице Ленина в станице Динской. Огонь охватил площадь 50 кв. м. В ходе тушения было обнаружено тело женщины. Причины возгорания выясняются.

