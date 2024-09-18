Женщина погибла при пожаре из-за сигареты в Крымске

Пожар произошел 17 сентября около 21:00 в частном доме на улице Революционной.

Прибывшие на место подразделения потушили пожар на площади 25 кв. м. При разборе конструкций обнаружили тело хозяйки дома. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожарных на место вызвали соседи. На месте работает следователь, устанавливаются все обстоятельства, в том числе точная причина и очаг возгорания, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

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