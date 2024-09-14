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10 человек эвакуировали во время пожара из двухэтажного жилого дома в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/10-chelovek-evakuirovali-vo-vremya-pozhara-iz-dvuhetazhnogo-zhilogo-doma-v-sochi
10 человек эвакуировали во время пожара из двухэтажного жилого дома в Сочи
Фото t.me/spasenie_sochi

Сообщение о возгорании частного жилого дома на улице Комсомольской поступило в муниципальную службу спасении Сочи от оперативного дежурного ЕДДС 14 сентября в 3:09.

Пожарные прибыли на место в 3:20 и установили, что горит 2-этажный жилой дом по всей площади, произошло частичное обрушение здания. Площадь возгорания составила 300 кв. м.

Из дома эвакуировали 10 человек. Огонь тушили до утра. В результате пожара никто не пострадал. Причины возникновения возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения города Сочи» в Telegram.

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