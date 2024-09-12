В Сочи будут судить парней за попытку поджечь гараж с семьей знакомой девушки

Попытка поджога произошла утром 27 марта на территории гаражного кооператива «Мангуст» в Адлерском районе Сочи.

По данным следствия, двое пьяных местных парней 19 лет и 21 года из личной неприязни решили убить семью бывшей девушки одного из них. Злоумышленники ошибочно облили жидкостью для розжига гараж, в котором жили люди. Глава семьи своевременно заметил поджигателей, спугнул их и предотвратил поджог жилья.

Возбудили уголовное дело о покушении на убийство и на умышленное уничтожение чужого имущества. Обвиняемые находятся под стражей.

Расследование завершено, материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направили в Адлерский районный суд. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в марте в Сочи двое парней пытались поджечь гараж с семьей знакомой девушки.