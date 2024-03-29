В Сочи двое парней пытались поджечь гараж с семьей знакомой девушки

Преступление произошло утром 27 марта на улице Голубые Дали.

По данным следствия, 20-летний парень поссорился с отчимом знакомой девушки, из-за чего тот запретил общаться с ней. Тогда он и его 19-летний друг решили поджечь дом, чтобы убить всю семью. Злоумышленники договорились облить горючей жидкостью входную дверь и стены гаража гаражного кооператива, в котором, как они думали, живет семья девушки одного из фигурантов, и поджечь. Пьяные парни ошиблись и облили дверь соседнего гаражного бокса.

В этот момент на улицу вышел хозяин гаража, который остановил злоумышленников. Мужчина задержал одного из нападавших и отвез его в полицию. Второго подозреваемого задержали в тот же день, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Во время допроса обвиняемые признали вину. В ближайшее время по ходатайству следователя суд изберет им меру пресечения. Расследование продолжается.

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