В Калининском районе мужчина облил тестя бензином и поджег

Убийство произошло вечером 20 марта в хуторе Греки.

По данным следствия, 39-летний мужчина вместе с женой и детьми были дома у 66-летнего отца супруги — они переехали туда из Краснодара.

В один момент мужчины поссорились из-за того, что пенсионер злоупотребляет алкоголем. В результате ссоры зять облил тестя бензином и поджег. Испугавшись, мужчина потушил пламя, но пенсионер уже получил множественные ожоги, а скорую злоумышленник вызывать не стал. На следующий день тесть скончался, а супруги вызвали сотрудников правоохранительных органов.

В ходе допроса мужчина полностью признал вину, его заключили под стражу. Для установления точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу. Продолжаются следственные действия, направленные на закрепление собранных доказательств, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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