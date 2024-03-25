Приезжий рецидивист вспорол живот мужчине на улице в Краснодаре

Инцидент произошел на улице Селезнева. О поступлении пациента с ножевыми ранениями в полицию Краснодара сообщили медики.

Вред, нанесенный здоровью мужчины, оценили как тяжкий. У него зафиксировали проникающее ранение брюшной полости с повреждением кишечника.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за убийство и кражи 34-летний житель Томской области. Выяснилось, что накануне он распивал алкоголь в квартире малознакомых ему людей. Позднее он поссорился с зашедшими в квартиру двумя мужчинами. При выяснении отношений приезжий взял со стола лезвие от кухонного ножа и уже на улице во дворе многоэтажки нанес оппоненту удар в живот.

На подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

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