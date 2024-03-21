В Сочи мужчину будут судить за убийство пенсионерки 23-летней давности

Убийство произошло в Сочи 26 сентября 2000 года. Подозреваемого 45-летнего мужчину задержали в Саратове и доставили в следственный отдел по Адлерскому району.

По данным следствия, обвиняемому на момент преступления был 21 год. Мужчина находился в комнате жилого дома на улице Герцена, которую он арендовал у 75-летней местной жительницы. Злоумышленник увидел в помещении золотую цепочку и решил ее похитить. В этот момент в комнату вошла хозяйка квартиры, и мужчина нанес ей не менее 11 ударов молотком по голове. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

После этого злоумышленник скрылся. Его задержали 20 марта 2024 года в Саратове. Сейчас с фигурантом уголовного дела проводится комплекс следственных действий, в ходе допроса он рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Следователь намерен ходатайствовать о заключении его под стражу.

Правоохранители проводят работу по установлению полной картины произошедшего и сбору доказательственной базы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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