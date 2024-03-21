До 30 апреля продлили арест обвиняемым в убийстве аниматоров на Кубани

Речь идет о Демьяне Кеворкьяне, Анатолии Двойникове и Араме Татосяне. Их подозревают в жестком убийстве аниматоров из Усть-Лабинска — 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко, которое произошло в конце апреля в Выселковском районе.

О продлении срока ареста стало известно 20 марта.

Срок ареста обвиняемым в убийстве аниматоров продлили до 30 апреля, пишет «КП»-Кубань» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всем троим мужчинам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Более подробная информация об уголовно деле по убийству аниматоров в Краснодарском крае представлена в нашей статье.