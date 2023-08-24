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Женщина погибла на пешеходном переходе в Кропоткине, попав под колеса двух машин

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenshhina-pogibla-na-peshehodnom-perehode-v-kropotkine-popav-pod-kolesa-dvuh-mashin
Женщина погибла на пешеходном переходе в Кропоткине, попав под колеса двух машин

Смертельное ДТП произошло 24 августа в 9:30 на пересечении улиц Шоссейной и Московской.

Предварительно, 48-летний водитель фургона не предоставил преимущества в движение и наехал на 41-летнюю женщину, которая в тот момент шла по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара пешехода отбросила на полосу встречного движения, где на нее наехал автомобиль Hyundai под управлением 42-летней женщины.

В результате ДТП пешеход погибла на месте от полученных травм. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кавказского района.

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