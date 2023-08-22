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Водитель иномарки насмерть сбил дорожного рабочего в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-inomarki-nasmert-sbil-dorozhnogo-rabochego-v-sochi
Водитель иномарки насмерть сбил дорожного рабочего в Сочи
Фото пресс-службы УВД Сочи

Дорожное происшествие случилось днем 22 августа на дублере Курортного проспекта.

Предварительно, 34-летний водитель автомобиля Nissan из Алтайского края сбил дорожного рабочего, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

Читайте также: двое подростков на угнанном автомобиле погибли в ДТП на встречке в Краснодарском крае. Смертельная авария произошла 22 августа в 9:35 на 52 км автодороги Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская.

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