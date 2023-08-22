Водитель иномарки насмерть сбил дорожного рабочего в Сочи

Дорожное происшествие случилось днем 22 августа на дублере Курортного проспекта.

Предварительно, 34-летний водитель автомобиля Nissan из Алтайского края сбил дорожного рабочего, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

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