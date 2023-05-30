Женщина погибла и 10 детей пострадали при обрушении спортивной трибуны в Ростове-на-Дону

Трагедия произошла 30 мая в 16:25 на территории Гребного канала на улице Пойменной во время футбольного матча.

На территории спортивного объекта обрушилась трибуна. В результате происшествия погибла женщина. Десять детей и четверо взрослых пострадали. Одна женщина и двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram уточнил, что трибуна на стадионе на Гребном канале опрокинулась из-за порыва шквалистого ветра. Пострадавших госпитализировали в больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

На месте происшествия работают спасатели, медики и правоохранители. Обстоятельства трагедии уточняют специалисты.

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