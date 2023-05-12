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После обрушения карусели в Оренбурге завели уголовное дело на компанию из Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/posle-obrusheniya-karuseli-v-orenburge-zaveli-ugolovnoe-delo-na-kompaniyu-iz-krasnodara
После обрушения карусели в Оренбурге завели уголовное дело на компанию из Краснодара

Аттракцион «Цепочная карусель» обрушился во время работы 6 мая в парке им. 50-летия СССР. В результате происшествия 19 человек пострадали, двое из них находились в тяжелом состоянии.

По материалу проверки прокуратуры возбудили новое уголовное дело в отношении сотрудников ООО «Центр по обеспечению безопасности стационарных и передвижных парковых аттракционов» из Краснодара. Выяснилось, что эта организация проводила ежегодную оценку технического состояния аттракциона «Цепочная карусель», который обрушился 6 мая. Ранее они продлили срок эксплуатации карусели до 1 мая 2024 года.

Теперь сотрудников краснодарской фирмы подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба прокуратуры Оренбургской области.

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