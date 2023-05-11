Матроса из Краснодарского края будут судить на Камчатке за подделку документов

Житель Кубани попался с фальшивой медкнижкой на заработках в Камчатском крае.

Установили, что 36-летний житель Краснодара при трудоустройстве в одно из рыболовецких хозяйств Камчатского края предъявил поддельную санитарную книжку, которую он заказал в интернете за 6 тыс. рублей. По словам кубанца, у него не было времени, чтобы пройти медкомиссию.

Возбудили уголовное дело о подделке документов. Расследование завершили, материалы направили в суд. Обвиняемому грозит до 1 года лишения свободы, сообщает пресс-служба УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

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