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Матроса из Краснодарского края будут судить на Камчатке за подделку документов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-falshivuyu-medknizhku-zhitelyu-krasnodarskogo-kraya-grozit-god-kolonii
Матроса из Краснодарского края будут судить на Камчатке за подделку документов
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Житель Кубани попался с фальшивой медкнижкой на заработках в Камчатском крае.

Установили, что 36-летний житель Краснодара при трудоустройстве в одно из рыболовецких хозяйств Камчатского края предъявил поддельную санитарную книжку, которую он заказал в интернете за 6 тыс. рублей. По словам кубанца, у него не было времени, чтобы пройти медкомиссию.

Возбудили уголовное дело о подделке документов. Расследование завершили, материалы направили в суд. Обвиняемому грозит до 1 года лишения свободы, сообщает пресс-служба УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

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