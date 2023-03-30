В Новороссийске будут судить чиновницу за поддельный диплом вуза

Прокуратура города Новороссийска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летней чиновницы, которая предоставила при трудоустройстве поддельный диплом об образовании.

По версии следствия, с середины июля 2009 года женщина приобрела поддельный диплом об окончании направления «Юриспруденция» юридического факультета Горского государственного аграрного университета. При это женщина была отчислена из вуза, диплом ей никогда не выдавали. После этого злоумышленница предоставила диплом в отдел кадров при трудоустройстве на муниципальную службу в администрацию Центрального внутригородского округа Новороссийска и была принята на должность главного специалиста по земельным вопросам.

После назначения на должность и вплоть до дня увольнения 6 сентября 2022 года злоумышленница продолжала использовать поддельный диплом о высшем образовании и активно продвигаться по службе, занимая различные должности, в том числе замначальника управления муниципального контроля администрации города.

Вуз подтвердил, что диплом женщине не выдавался, обучение чиновница не окончила и была отчислена. Экспертиза установила, что бланк диплома не соответствует требованиям гособразца и является не оригинальным.

Расследование уголовного дела о приобретении и использовании заведомо поддельного официального документа завершили. Материалы дела передали в Октябрьский районный суд Новороссийска, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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