В Курганинском районе главу поселения осудили за поддельный диплом вуза
Происшествия
02.11.2022 18:00
Главу Воздвиженского сельского поселения признали виновным в использовании заведомо поддельного официального документа — ч. 2 ст. 327 УК РФ.
Уголовное дело на чиновника завели после проверки прокуратуры Курганинского района. Выяснилось, что глава поселения предоставил поддельный диплом о высшем образовании, который стал основанием для его назначения на этот пост, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Суд признал главу Воздвиженского сельского поселения виновным и назначил ему наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.
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