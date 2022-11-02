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В Курганинском районе главу поселения осудили за поддельный диплом вуза

Происшествия
02.11.2022 18:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kurganinskom-rajone-glavu-poseleniya-osudili-za-poddelnyj-diplom-vuza
В Курганинском районе главу поселения осудили за поддельный диплом вуза
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Главу Воздвиженского сельского поселения признали виновным в использовании заведомо поддельного официального документа — ч. 2 ст. 327 УК РФ.

Уголовное дело на чиновника завели после проверки прокуратуры Курганинского района. Выяснилось, что глава поселения предоставил поддельный диплом о высшем образовании, который стал основанием для его назначения на этот пост, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Суд признал главу Воздвиженского сельского поселения виновным и назначил ему наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

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