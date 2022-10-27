Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Женщина погибла, двухлетний ребенок пострадал: на Кубани легковушка влетела в дерево

Происшествия
27.10.2022 12:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenshhina-pogibla-dvuhletnij-rebenok-postradal-na-kubani-legkovushka-vletela-v-derevo
Женщина погибла, двухлетний ребенок пострадал: на Кубани легковушка влетела в дерево
Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю

Смертельное ДТП произошло 26 октября в 9:15 на трассе станица Тбилисская —  Кропоткин. Среди пострадавших — двухлетний ребенок.

По предварительным данным, 40-летний мужчина за рулем «Лада Гранта» ехал со стороны Кропоткина в направлении станицы Казанской. При обгоне он не справился с управлением, машина сошла с дороги и врезалась в дерево.

В результате аварии пострадали водитель и пассажиры — 36-летняя женщина и двухлетний ребенок, который находился в детском автокресле. По данным из больницы, госпитализированная женщина умерла в течение суток в реанимации, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи иномарку занесло на мокрой дороге, она снесла забор и загорелась.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Солнечное затмение: как жители Сочи и Краснодара наблюдали за феноменом
Солнечное затмение: как жители Сочи и Краснодара наблюдали за феноменом
Кондратьев: 167 кубанских учителей получили премии за подготовку стобалльников по ЕГЭ
Кондратьев: 167 кубанских учителей получили премии за подготовку стобалльников по ЕГЭ
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
В Сочи горнолыжные курорты приведут в порядок к зимнему сезону
В Сочи горнолыжные курорты приведут в порядок к зимнему сезону
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Севастополе беспилотники атаковали Балаклавскую ТЭС
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Ростовской области жестоко убили 12-летнюю девочку
  6. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях