Женщина погибла, двухлетний ребенок пострадал: на Кубани легковушка влетела в дерево

Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю

Смертельное ДТП произошло 26 октября в 9:15 на трассе станица Тбилисская — Кропоткин. Среди пострадавших — двухлетний ребенок.

По предварительным данным, 40-летний мужчина за рулем «Лада Гранта» ехал со стороны Кропоткина в направлении станицы Казанской. При обгоне он не справился с управлением, машина сошла с дороги и врезалась в дерево.

В результате аварии пострадали водитель и пассажиры — 36-летняя женщина и двухлетний ребенок, который находился в детском автокресле. По данным из больницы, госпитализированная женщина умерла в течение суток в реанимации, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

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