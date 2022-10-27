Женщина погибла, двухлетний ребенок пострадал: на Кубани легковушка влетела в дерево
Происшествия
27.10.2022 12:24
Смертельное ДТП произошло 26 октября в 9:15 на трассе станица Тбилисская — Кропоткин. Среди пострадавших — двухлетний ребенок.
По предварительным данным, 40-летний мужчина за рулем «Лада Гранта» ехал со стороны Кропоткина в направлении станицы Казанской. При обгоне он не справился с управлением, машина сошла с дороги и врезалась в дерево.
В результате аварии пострадали водитель и пассажиры — 36-летняя женщина и двухлетний ребенок, который находился в детском автокресле. По данным из больницы, госпитализированная женщина умерла в течение суток в реанимации, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
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