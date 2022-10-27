В Сочи иномарку занесло на мокрой дороге, она снесла забор и загорелась

Фото t.me/chp_sochi

ДТП произошло 27 октября в 4:00 на улице Транспортной в районе дома № 42.

По предварительным данным, водитель Škoda не учел погодные условия и превысил скорость. Автомобиль занесло, он вылетел на встречную полосу, а потом, проломив металлический забор, врезался в нежилое строение во дворе. После этого машина загорелась.

В результате аварии никто не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи.

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