В Сочи иномарку занесло на мокрой дороге, она снесла забор и загорелась
Происшествия
27.10.2022 10:35
ДТП произошло 27 октября в 4:00 на улице Транспортной в районе дома № 42.
По предварительным данным, водитель Škoda не учел погодные условия и превысил скорость. Автомобиль занесло, он вылетел на встречную полосу, а потом, проломив металлический забор, врезался в нежилое строение во дворе. После этого машина загорелась.
В результате аварии никто не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи.
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