Женщина подожгла листовки в подъезде многоэтажки в Краснодаре. Видео
Происшествия
14.03.2023 10:54
Это произошло 13 марта в многоквартирном доме по адресу: поселок Краснодарский, 66.
В соцсетях опубликовали записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что женщина зашла в подъезд и начала поджигать бумагу, торчащую из почтовых ящиков. К счастью, возгорания в подъезде не произошло.
Личность поджигательницы и ее мотивы пока неизвестны. На вид женщине около 40 лет. Информация об инциденте в подъезде многоэтажки уточняется.
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