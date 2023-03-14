Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Женщина подожгла листовки в подъезде многоэтажки в Краснодаре. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenshhina-podozhgla-bumagu-v-podezde-mnogoetazhki-v-krasnodare-video
Женщина подожгла листовки в подъезде многоэтажки в Краснодаре. Видео
Фото t.me/ghestkrd

Это произошло 13 марта в многоквартирном доме по адресу: поселок Краснодарский, 66.

В соцсетях опубликовали записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что женщина зашла в подъезд и начала поджигать бумагу, торчащую из почтовых ящиков. К счастью, возгорания в подъезде не произошло.

Личность поджигательницы и ее мотивы пока неизвестны. На вид женщине около 40 лет. Информация об инциденте в подъезде многоэтажки уточняется.

Читайте также: в Анапе наемный работник поджег иномарку нанимателя из-за того, что ему мало заплатили за ремонт. Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Возбудили дело о поджоге.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
«Человек начинается с детства»: 110 лет со дня рождения Сергея Михалкова
«Человек начинается с детства»: 110 лет со дня рождения Сергея Михалкова
На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась трехкилометровая пробка
На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась трехкилометровая пробка
Победителем Кубка мира по пауэрлифтингу стал директор школы в Краснодарском крае
Победителем Кубка мира по пауэрлифтингу стал директор школы в Краснодарском крае
На Кубани в ДТП с КамАЗом один человек погиб и двое пострадали, их личности устанавливают
На Кубани в ДТП с КамАЗом один человек погиб и двое пострадали, их личности устанавливают
Экс-начальника Сочинского ЛУ МВД на транспорте посадили на 3,5 года за взятки от предпринимателей
Экс-начальника Сочинского ЛУ МВД на транспорте посадили на 3,5 года за взятки от предпринимателей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На этой неделе в Краснодарском крае потеплеет до +20 °С
  2. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на женщину в Краснодаре
  3. Росприроднадзор требует с владельца сухогруза Rio выплатить 647,6 млн рублей за загрязнение Черного моря
  4. СК опроверг информацию об участии хоккеиста «Сочи» в драке и убийстве в Подмосковье
  5. В Сочи дерево рухнуло на автомобиль каршеринга и заблокировало движение
  6. Сбербанк предупредил о новой схеме телефонного мошенничества с выдуманной госизменой
Прямой эфир
Мы в соцсетях