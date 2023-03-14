Женщина подожгла листовки в подъезде многоэтажки в Краснодаре. Видео

Это произошло 13 марта в многоквартирном доме по адресу: поселок Краснодарский, 66.

В соцсетях опубликовали записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что женщина зашла в подъезд и начала поджигать бумагу, торчащую из почтовых ящиков. К счастью, возгорания в подъезде не произошло.

Личность поджигательницы и ее мотивы пока неизвестны. На вид женщине около 40 лет. Информация об инциденте в подъезде многоэтажки уточняется.

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