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В Анапе наемный работник поджег иномарку нанимателя из-за того, что ему мало заплатили за ремонт

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-naemnyj-rabotnik-podzheg-inomarku-nanimatelya-iz-za-togo-chto-emu-malo-zaplatili-za-remont
В Анапе наемный работник поджег иномарку нанимателя из-за того, что ему мало заплатили за ремонт
Фото скриншот с видеозаписи пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Возбудили дело о поджоге.

В полицию обратился житель поселка Витязево и сообщил, что его Ford Focus, припаркованный около дома, подожгли. Полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 35-летний приезжий.

Подозреваемого задержали по месту жительства в Волгограде и доставили в Анапу. Выяснилось, что мужчина делал ремонт в доме владельца машины. Он остался недоволен суммой, которую ему заплатили за работу, поджег иномарку нанимателя и уехал в родной город. Ущерб составил 150 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Подозреваемого поместили под стражу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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