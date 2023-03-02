В Анапе наемный работник поджег иномарку нанимателя из-за того, что ему мало заплатили за ремонт
Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Возбудили дело о поджоге.
В полицию обратился житель поселка Витязево и сообщил, что его Ford Focus, припаркованный около дома, подожгли. Полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 35-летний приезжий.
Подозреваемого задержали по месту жительства в Волгограде и доставили в Анапу. Выяснилось, что мужчина делал ремонт в доме владельца машины. Он остался недоволен суммой, которую ему заплатили за работу, поджег иномарку нанимателя и уехал в родной город. Ущерб составил 150 тыс. рублей.
Возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Подозреваемого поместили под стражу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Анапе пьяный мужчина угнал «Жигули» и сжег машину возле кладбища.
- Десятки мертвых чаек обнаружили местные жители в Новороссийске
- Парк «Краснодар» в Minecraft выставили на продажу за 1 млн рублей
- В Краснодарском крае пассажирский поезд наехал на мужчину, отрезав ему ногу
- СК выясняет обстоятельства атаки украинскими беспилотниками объектов на Кубани и в Адыгее
- Из-за короткого замыкания из детского сада в Крымске эвакуировали 10 детей и 5 воспитателей
- В Краснодаре строители избили коллегу стулом, изрезали ножом и прижгли утюгом