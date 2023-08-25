Женщина-пешеход погибла под колесами иномарки в Краснодарском крае
Происшествия
25.08.2023 09:45
Авария произошла 24 августа около 9:00 на улице Комарова в Отрадненском районе.
По предварительным данным, 36-летний водитель Nissan Patrol сбил 48-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
В результате ДТП женщина от полученных травм погибла на месте до приезда скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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