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Женщина отдала мошеннику 4 млн рублей за помощь с уголовным делом на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenshhina-otdala-moshenniku-4-mln-rublej-za-pomoshh-s-ugolovnym-delom-na-kubani
Женщина отдала мошеннику 4 млн рублей за помощь с уголовным делом на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Мошенник пообещал изменить меру пресечения супругу женщины на более мягкую.

По данным следствия, 40-летний житель станицы Каневской рассказал женщине, что у него якобы есть связи в правоохранительных органах Ростовской области, поэтому он может помочь ее мужу избежать заключения под стражу. Свою помощь в решении вопроса он оценил в 3 млн рублей.

Женщина несколько раз встречалась с мошенником и передавала ему деньги, но вскоре тот потребовал еще 1 млн рублей на дополнительные расходы.

Получив в сумме 4 млн рублей, мужчина перестал выходить на связь. Полученные деньги он потратил.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование завершили, материалы передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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