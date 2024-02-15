Обнальщице грозит 10 лет колонии за аферу на 4,5 млн рублей в Лабинском районе

С заявлением о мошенничестве в полицию Лабинского района обратился местный житель. Он сообщил, что аферисты выманили у него более 4,5 млн рублей.

Мужчина рассказал, что неизвестные по телефону предложили ему инвестировать деньги в известную энергетическую компанию. Поверив обещаниям высоких доходов, мужчина перевел более 4,5 млн рублей.

Получив деньги, злоумышленники обналичили их. Полицейским удалось установить личность человека, снявшего деньги с карты. Им оказалась 54-летняя жительница Волгоградской области.

Женщину задержали. Выяснилось, что она вступила в сговор с неустановленными лицами интернете и получила подработку обнальщиком. Она оформила банковскую карту и передала данные счета сообщникам. Получив деньги, подозреваемая, обналичила их в банкомате и, взяв за работу 2% от похищенной суммы, передала наличность мошенникам.

На подозреваемую завели уголовное дело. За мошенничество ей грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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