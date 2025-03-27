Женщина отдала 40 тыс. рублей за курсы эльфийского вместо суахили в Краснодаре

Девушка хотела сделать сюрприз мужу, уроженцу Конго, и выучить его родной язык — суахили. Для этого она нашла в интернете репетитора, который порекомендовал ей купить аудиокурс за 40 тыс. рублей.

После месяца обучения девушка захотела сказать супругу несколько слов на его родном языке, однако он ее совсем не понял. Немного позже выяснилось, что под видом курса суахили женщине продали бесплатные уроки эльфийского языка из интернета. Тогда она подала заявление о мошенничестве в правоохранительные органы.

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