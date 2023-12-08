Женщина оступилась и упала под трамвай на остановке в Краснодаре
Происшествия
08.12.2023 17:30
Инцидент произошел 9 декабря на пересечении улиц Ставропольской и Айвазовского в краевой столице.
О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, на остановке женщина оступилась и упала под движущийся трамвай № 8. Женщина выжила, водитель трамвая успел экстренно затормозить.
«Сотрудники ДПС и скорой медицинской помощи были вызваны на место. Пострадавшая женщина при переходе трамвайного полотна ударилась о вагон. Претензий к водителю не имеет», — сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.
К 16:33 движение трамваев на линии полностью восстановили.
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