Женщина оступилась и упала под трамвай на остановке в Краснодаре

Инцидент произошел 9 декабря на пересечении улиц Ставропольской и Айвазовского в краевой столице.

О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, на остановке женщина оступилась и упала под движущийся трамвай № 8. Женщина выжила, водитель трамвая успел экстренно затормозить.

«Сотрудники ДПС и скорой медицинской помощи были вызваны на место. Пострадавшая женщина при переходе трамвайного полотна ударилась о вагон. Претензий к водителю не имеет», — сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.

К 16:33 движение трамваев на линии полностью восстановили.

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