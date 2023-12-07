Трамвай сошел с рельсов в Краснодаре

Инцидент произошел 7 декабря около 16:00 на пересечении улиц Островского и Московской.

Сообщается, что из-за схода тележки вагона остановилось движение трамваев по направлению к улице Красных Зорь.

В настоящее время трамваи маршрутов № 1, № 2, № 5, № 8 и № 15 отправлены через улицу Колхозную в город.

Трамваи № 3, № 20, № 21, № 22 идут по своим маршрутам, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Причиной схода трамвая стало нештатное срабатывание электропривода стрелочного перевода.

«7 декабря в 16:01 произошло нештатное срабатывание электропривода стрелочного перевода на улице Островского. На место выехали представители концессионера и подрядчика, занимавшегося автоматизацией стрелок. Причины произошедшего устанавливается, ведутся консультации с заводом-изготовителем. «Новый трамвай Краснодара» приносит извинения жителям города», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24»пресс-служба проекта «Новый трамвай Краснодара» Антон Смертин.

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