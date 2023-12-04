Прямая линия: проект трамвайной линии в ГМР Краснодара появится в 2024 году

Губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в ходе прямой линии поступило обращение о строительстве трамвайных путей в микрорайон Гидростроителей.

Местная жительница пожаловалась, что сейчас выехать из района практически невозможно из-за больших пробок.

Губернатор отметил, что пробки формируются из-за бездумной застройки микрорайона, поэтому пустить туда трамваи и троллейбусы проблематично. За последние 20 лет площадь ГМР увеличилась более чем в 4 раза.

По словам главы Краснодара Евгения Наумова, проектная документация по трамвайной линии в микрорайон Гидростроителей должна быть готова к середине 2024 года. Она пройдет по улице Автолюбителей до Невкипелого с разворотным кольцом на улице Снесарева. Протяженность — около 5 км.

Кондратьев поручил мэру проработать вопросы создания дорожной инфраструктуры микрорайона.

«Решение по Гидрострою недешевое, это миллиарды рублей, но оно должно быть», — отметил Кондратьев и поручил главе города назвать конкретные сроки реализации проекта, а после организовать встречу с активом жителей микрорайона Гидростроителей, чтобы сообщить им, когда начнут строительство новой ветки.

Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ — 2,5 млрд рублей. Точная сумма станет известна только после завершения проектирования. После муниципалитет обратится за помощью в администрацию региона.

Также губернатор заметил, что уже в 2024 году начнется строительство 15-км трамвайной ветки от Западного депо Краснодара к Немецкой деревне.