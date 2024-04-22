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Женщина бросила ребенка-инвалида в коляске ночью на улице в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenshhina-ostavila-rebenka-invalida-v-kolyaske-nochyu-na-ulitse-v-krasnodare?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Женщина бросила ребенка-инвалида в коляске ночью на улице в Краснодаре
Фото t.me/chp_krd

Очевидцы рассказали в соцсетях, что 21 апреля около 4:00 женщина привезла ребенка с ограниченными возможностями здоровья на инвалидной коляске к магазину, оставила там и убежала.

Вскоре на место прибыли правоохранители, которые забрали девочку с улицы. В ее коляске обнаружили пакет с вещами.

Подруга матери девочки рассказала, что женщина решилась оставить своего ребенка-инвалида на улице ночью из-за ссоры с бывшим мужем, который якобы отказывается помогать ей с лечением и содержанием. Отмечается, что женщина вместе с ребенком встретила мужчину на улицу и оставила девочку ему, пишет «Газета.ru».

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