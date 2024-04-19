Родители избивали двоих детей шлангами и закрывали раздетыми в подвале на Кубани

Преступление выявила прокуратура во время проверки семьи из пяти человек, живущей в одном из хуторов Лабинского района.

Во время проверки установили, что с марта 2023 года 32-летняя женщина и 41-летний мужчина систематически били кулаками, металлическими прутьями и шлангами детей в возрасте 11 и 15 лет, одному из которых мужчина приходится отчимом. Взрослые унижали детей, лишали еды и закрывали раздетыми в неотапливаемом подвале. Старший из детей периодически убегал из дома и высказывал мысли о суициде.

По материалам проверки в отношении семейной пары в СКР возбудили уголовное дело об истязании детей и неисполнение обязанностей по их воспитанию. Мужчину задержали и поместили под стражу.

Двоих детей изъяли из семьи. Третий 2-летний ребенок находится с матерью. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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