Женщина оставила полугодовалого сына в храме в Сочи

Инцидент произошел 22 июня в храме Успения Пресвятой Богородицы на улице Дагомысской города-курорта.

Женщина сослалась на тяжелое состояние здоровья и отдала священнику своего полугодовалого сына, попросив присмотреть за ним, после чего ушла.

Прибывшие инспекторы ПДН передали ребенка в детскую городскую больницу, где ему сейчас оказывают необходимую медпомощь.

Личность матери установили — ей оказалась 34-летняя жительница Приморско-Ахтарска. Сейчас она находится на стационарном лечении в больнице города-курорта. После оказанной помощи женщина планирует забрать сына, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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