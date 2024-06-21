Пропавшего на пляже в Анапе 12-летнего мальчика нашли живым

О пропаже подростка на одном из пляжей в Анапе стало известно 20 июня.

Сообщалось, что 12-летний мальчик пришел с матерью и потерялся среди отдыхающих. Женщина пыталась найти ребенка самостоятельно, но ей это не удалось. Она обратилась в полицию.

Полицейские незамедлительно приступили к поискам. Спустя некоторое время, благодаря неравнодушным гражданам, обнаружили мальчика на пляже более чем в 7 км от места, где он потерялся.

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Каких-либо противоправных действий в отношении него не совершалось. Мальчика передали матери, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.

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