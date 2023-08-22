Женщина умудрилась не пострадать при падении с 30-метрового склона в Анапе
Происшествия
22.08.2023 13:38
Сообщение о том, что туристке требуется помощь, поступило в службу спасения 21 августа.
Курортница сорвалась с крутого 30-метрового склона горы в районе «Маяка» на пляже Высокий берег.
Спасатели прибыли на место и нашли пострадавшую на середине склона — на высоте примерно пятого этажа. При помощи альпинистского снаряжения они эвакуировали женщину в безопасное место. Медицинская помощь пострадавшей не понадобилась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».
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