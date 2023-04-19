Женщина на «Приоре» врезалась в дерево и погибла на трассе в Северском районе

ДТП, в котором погибла 34-летняя женщина, произошло 18 апреля около 11:00 в районе 19 км трассы станица Фастовецкая — станица Северская.

По предварительным данным, женщина за рулем «Лада Приора» превысила скорость. Автомобиль занесло, он сошел с дороги и врезался в дерево, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД ГУ ГИБДД по Краснодарскому краю.

Водитель скончалась от полученных травм на месте аварии до приезда скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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