Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Женщина на «Приоре» врезалась в дерево и погибла на трассе в Северском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenshhina-na-priore-vrezalas-v-derevo-i-pogibla-na-trasse-v-severskom-rajone
Женщина на «Приоре» врезалась в дерево и погибла на трассе в Северском районе
Фото отдела пропаганды БДД ГУ ГИБДД по Краснодарскому краю

ДТП, в котором погибла 34-летняя женщина, произошло 18 апреля около 11:00 в районе 19 км трассы станица Фастовецкая — станица Северская.

По предварительным данным, женщина за рулем «Лада Приора» превысила скорость. Автомобиль занесло, он сошел с дороги и врезался в дерево, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД ГУ ГИБДД по Краснодарскому краю.

Водитель скончалась от полученных травм на месте аварии до приезда скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Читайте также: фура с лопнувшим колесом протаранила легковушку на трассе в Динском районе. Водитель большегруза погиб на месте.

Статьи
Роскомнадзор утвердил: каковы критерии оценки ЛГБТ-пропаганды?
Роскомнадзор утвердил: каковы критерии оценки ЛГБТ-пропаганды?
История повторяется: 240 лет присоединению Крыма и реалии СВО
История повторяется: 240 лет присоединению Крыма и реалии СВО
«Смерш» — что вы знаете о легендарном подразделении советской контрразведки
«Смерш» — что вы знаете о легендарном подразделении советской контрразведки
Возраст налицо: что делать при появлении признаков старения
Возраст налицо: что делать при появлении признаков старения
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 апреля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Смерш» — что вы знаете о легендарном подразделении советской контрразведки
  2. Фура с лопнувшим колесом протаранила легковушку на трассе в Динском районе
  3. Суд обязал собственника провести реставрацию «Мавританского дома» в Краснодаре
  4. Пять лет условно за хищение 6 млрд рублей дал суд экс-руководителю краснодарского банка «Крыловский»
  5. Неадекватный мужчина разгуливал с пневматической винтовкой по улице в Краснодаре
  6. Фермеры не смогли обжаловать решение суда об изъятии чайных плантаций в Сочи в пользу РФ
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях