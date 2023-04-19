Женщина на «Приоре» врезалась в дерево и погибла на трассе в Северском районе
Происшествия
19.04.2023 11:41
ДТП, в котором погибла 34-летняя женщина, произошло 18 апреля около 11:00 в районе 19 км трассы станица Фастовецкая — станица Северская.
По предварительным данным, женщина за рулем «Лада Приора» превысила скорость. Автомобиль занесло, он сошел с дороги и врезался в дерево, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД ГУ ГИБДД по Краснодарскому краю.
Водитель скончалась от полученных травм на месте аварии до приезда скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Читайте также: фура с лопнувшим колесом протаранила легковушку на трассе в Динском районе. Водитель большегруза погиб на месте.
Популярные новости
- «Смерш» — что вы знаете о легендарном подразделении советской контрразведки
- Фура с лопнувшим колесом протаранила легковушку на трассе в Динском районе
- Суд обязал собственника провести реставрацию «Мавританского дома» в Краснодаре
- Пять лет условно за хищение 6 млрд рублей дал суд экс-руководителю краснодарского банка «Крыловский»
- Неадекватный мужчина разгуливал с пневматической винтовкой по улице в Краснодаре
- Фермеры не смогли обжаловать решение суда об изъятии чайных плантаций в Сочи в пользу РФ