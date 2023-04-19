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Фура с лопнувшим колесом протаранила легковушку на трассе в Динском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/fura-s-lopnuvshim-kolesom-protaranila-legkovushku-na-trasse-v-dinskom-rajone
Фура с лопнувшим колесом протаранила легковушку на трассе в Динском районе
Фото t.me/tim_kubanspas

ДТП произошло 19 апреля в 5:35 на 27 км + 740 м автодороги Краснодар — Ейск.

По предварительным данным, 68-летний водитель фуры-тягача МАN двигался со стороны Ейска в сторону Краснодара. У большегруза лопнуло переднее левое колесо. Автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся  с автомобилем Volkswagen Passat, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД ГУ ГИБДД по Краснодарскому краю.

Обе машины съехали в поле. Большегруз врезался в автомобиль и перевернулся. В результате  водитель фуры погиб на месте до приезда скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На место аварии прибыли спасатели. Они отключили АКБ у автомобилей и транспортировали пострадавшего водителя легковушки в карету скорой помощи, сообщает пресс-служба Тимашевского АСО в Telegram.

Пострадавшему оказали разовую помощь.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

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