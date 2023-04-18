Пассажирка иномарки погибла в жестком ДТП с «Газелью» в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 18 апреля в 4:20 на 144 км федеральной автодороги «Кавказ» в Новокубанском районе около хутора Федоровского.

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «ГАЗон Next» на большой скорости врезался в автомобиль Renault Logan, который стоял на дороге на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП 46-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте от полученных травм. Водитель Renault и ее 17-летняя пассажирка получили серьезные травмы. Их госпитализировали в горбольницу Армавира, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

После аварии водитель и пассажирки Renault оказались зажаты в автомобиле. Им помогли выбраться прибывшие на место спасатели, говорится в Telegram-канале АСО Новокубанского района.

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