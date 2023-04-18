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Пассажирка иномарки погибла в жестком ДТП с «Газелью» в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-inomarki-pogibla-v-zhestkom-dtp-s-gazelyu-v-krasnodarskom-krae
Пассажирка иномарки погибла в жестком ДТП с «Газелью» в Краснодарском крае
Фото УГИБДД МВД по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла 18 апреля в 4:20 на 144 км федеральной автодороги «Кавказ» в Новокубанском районе около хутора Федоровского.

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «ГАЗон Next» на большой скорости врезался в автомобиль Renault Logan, который стоял на дороге на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП 46-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте от полученных травм. Водитель Renault и ее 17-летняя пассажирка получили серьезные травмы. Их госпитализировали в горбольницу Армавира, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

После аварии водитель  и пассажирки Renault оказались зажаты в автомобиле. Им помогли выбраться прибывшие на место спасатели, говорится в Telegram-канале АСО Новокубанского района.

Читайте также: двое жителей Краснодарского края погибли в лобовом ДТП с фурой в Ставропольском крае. Смертельная авария произошла 18 апреля около 6:00 на 9 км автодороги Новоалександровск — Кропоткин.

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